«القومي للبحوث»: الكعكة الواحدة تحتوي على 200 سعر حراري.. وتناوله بشروط

قال الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن تناول كعك العيد بشروط، لافتا إلى أن تحضير كعك العيد من عدة مكونات غذائية وفي الغالب تتكون هذه المكونات مواد كربوهيدراتية ومواد دهنية ومواد رافعة ومواد مكسبة للطعم والنكهة، والدهون التي يحتويها الكعك، بالإضافة إلى بعض المكونات الأخرى مثل اللبن، والسمسم والتمر والملبن والمكسرات جوز الهند والملح.

وأشار إلى أنه للاستفادة من هذه المكونات من الناحية الغذائية والصحية يتم تناول الكعك وحلوى العيد الأخرى بنسب معقولة ودون اسراف حيث تمد حلوى العيد والكعك الجسم بالطاقة من الكربوهيدرات والدهون والبروتين من المكسرات والحليب والكالسيوم من اللبن والسمسم والأحماض الدهنية من الدهون والسمسم.

رائحة الكعك تساهم في زيادة إفراز العصارات الهضمية

ولفت إلى أن رائحة كعك العيد تعمل ليس فقط لإعطاء رائحة وطعم محبب ولكنها تعمل على زيادة إفراز العصارات الهضمية التي تساعد في هضم النشويات والدهون التي يحتويها الكعك، فضلا عن البسكويت الذي يحتوي على البيض الذي يمد الجسم بالبروتين والأحماض الأمينية الأساسية وكذلك المكسرات من اللوز الذي يعمل على خفض كوليسترول الدم وعين الجمل والمكسرات الأخرى الهامة للجسم لاحتوائها على «فيتامين هـ»، المعروف كونه مضاد أكسدة قوي يعمل على مقاومة أمراض القلب.

قطعة الكعك بالتمر تحتوي على 180 كالورى تقريبا

تختلف السعرات الحرارية باختلاف حشو الكعك وتحتوي الكعكة الواحدة من كعك العيد في المتوسط على حوالي 200 سعر حراري وتزيد في حالة الكعك المحشو بالمكسرات والعجمية، أما قطعة الكعك بالتمر فتحتوي على 180 كالورى تقريبا وقطعة الغريبة تحتوي على 150 إلى 160 كالورى.

الإفراط في تناول الكعك يؤدى إلى حدوث اضطرابات هضمية

يجب عدم الإسراف في تناول كعك وحلوى العيد لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الدهون والسكر ويؤدى الأفراط في تناولها إلى حدوث اضطرابات هضمية وزيادة الوزن فيجب تناول كعكتين في اليوم على فترات متباعدة، أو تناول كعكة وقطعة من الغريبة أو البيتي فور، لعدم السماح لتراكم الدهون بالجسم.

البسكويت أخف أنواع حلوى العيد

يعتبر البسكويت أخف أنواع حلوى العيد فهو يحتوي على نسبة معقولة من الدهون، وبالتالي فهو أقل في السعرات الحرارية من الكعك والغريبة والبيتي فور، فلا يتسبب في إصابة الجهاز الهضمي باضطرابات إذا تم تناوله بكمية معقولة (2-3 قطع) طوال اليوم بالإضافة لاحتوائه على البيض الذي يرفع من قيمته الغذائية، وبالنسبة للأطفال فإن معدة الأطفال الصغار تكون أكثر حساسية لتقبل مكونات كعك العيد مما يسبب عند الكثيرين منهم عسر الهضم والإسهال وتزيد الخطورة في الأطفال مرضى السكر لذلك يفضل تقديم البسكويت للأطفال قطعتين فقط.

مرضى السكر من ضمن الفئات الممنوعين من تناول الكعك

وأكد أن مرضى السكر من ضمن الفئات الممنوعة من تناول الكعك والسكريات بكميات كبيرة «1-2 قطعة طول اليوم على فترات متباعدة» وبشرط أن تكون نسبة السكر مضبوطة وغير مرتفعة، حيث أن مريض السكر تكون لديه شراهة لتناول كميات كبيرة من حلوى وكعك العيد ويجب تناول الحلوى التي لا تحتوي على نسب كبيرة من السكر مثل البسكويت.

يعتبر كبار السن من ضمن الفئات التي يجب عليها عدم تناول كمية كبيرة من حلوى وكعك العيد، وذلك لأنهم يعانون أحيانا من ارتفاع نسبة الدهون في الدم.

السعرات الحرارية من الكعك والغريبة والبيتي فور، لا تتسبب في إصابة الجهاز الهضمي باضطرابات إذا تم تناوله بكمية معقولة (2-3 قطع) طوال اليوم بالإضافة لاحتوائه على البيض الذي يرفع من قيمته الغذائية-- ويجب على مرضى السكر الاقلال من تناول الكعك وحلوى العيد (1-2 قطعة طول اليوم على فترات متباعدة) وبشرط أن تكون نسبة سكر الدم لديهم مضبوطة وغير مرتفعة.

وبالنسبة لكبار السن يجب عليهم عدم تناول كمية كبيرة من حلوى وكعك العيد، لعدم حدوث اضطرابات الهضم ولأنهم قد يعانون أحيانا من ارتفاع نسبة الدهون في الدم.