أسماء 6 مصابين في تصادم سيارتين على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

رفع مستشفى فايد التخصصي حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع وصول مصابي حادث تصادم سيارتين على محور 30 يونيو إلى قسم الطوارئ عبر سيارات إسعاف.

استدعاء الاستشاريين

واستدعت إدارة المستشفي استشاري الجراحة والعظام والمخ والأعصاب والعمود الفقري واستشاري جراحة الأطفال، للتدخل العاجل مع المصابين في حادث الاسماعيلية ونقلهم إلى الأقسام المختلفة، خاصة مع إصابة طفل بغيبوبة تامة.

وقالت مصادر طبية مسؤولة في مستشفي فايد المركزي لـ«الوطن»، إن الأشعة اللازمة أجريت للمصابين وكذلك التحاليل لتحديد الإصابات المختلفة، قبل إجراء أي تدخل جراحي لهم.

أسماء المصابين

وأسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة سعيد خالد محمد، 28 سنة، مقيم في السويس بحي الجناين، بكدمات متفرقة، وزين سعيد خالد، 5 سنوات، باشتباه كسر بالساعد الأيمن وجرح قطعي بالوجه، ومحمد عبد الله البهلول، 32 سنة، مقيم بمحافظة الشرقية، باشتباه كسر بالساق اليمنى وجرح بالعين اليمنى.

كما أصيب خالد سعيد خالد، 8 سنوات، ومقيم بالسويس، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة، وغزل سعيد خالد، عام ونصف، باشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة وجرح قطعي بالرأس، ومصاب سادس مجهول الهوية، 45 سنة، بجرح متهتك وفروه الرأس.