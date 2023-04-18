وزير خارجية إيطاليا: مجموعة السبع تسعى لتحقيق الاستقرار في تونس والسودان

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، سعي مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إلى تحقيق الاستقرار في كل من تونس والسودان.

وكتب تاياني في تغريدة على «تويتر»، بثتها وكالة الأنباء الإيطالية في ختام اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع: «اختتمت أعمال قمة لمجموعة الدول السبع الكبرى، وتُعد مهمة بالنسبة لإيطاليا.. قدت النقاش حول إفريقيا، ونحن نعمل من أجل إحلال الاستقرار في تونس والسودان».

وأضاف أن التركيز خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع كان بشكل خاص على ملف الهجرة، وأن تعاون الحلفاء في هذا المجال كان أمرا إيجابيا.