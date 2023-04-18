محافظ الشرقية: نسعى للحد من الزيادة السكانية والتوعية بخطورتها

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة تولى اهتماما كبيراً بقضايا السكان وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من أثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع، مشيراً إلى أن المشكلة السكانية تعد قضية أمن قومي وأن الزيادة العشوائية للسكان أحد أهم مشاكل التضخم السكاني التي تتطلب توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات على مستوى المحافظة من أجل العمل على حلها وكذلك تنفيذ الخطط الموضوعة لتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية طبقاً لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بكافة الطرق الممكنة.

اجتماع المجلس الإقليمي للسكان لمناقشة القضية السكانية

وفي هذا الإطار أناب محافظ الشرقية المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ لحضور اجتماع المجلس الإقليمي للسكان لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالقضية السكانية والتعرف علي معدلات أداء تنفيذ محاور الخطة التنفيذية للسكان بالمحافظة بقاعة اجتماعات الديوان العام في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة ومراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس جامعة الزقازيق لتنمية البيئة وخدمة المجتمع والدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي والدكتورة إيمان علي مقررة المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة ومحمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة القوى العاملة ولؤي عبد الله مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار والشيخ أحمد السيد مديرية الأوقاف والأب متياس يعقوب كاهن كنيسة السيدة العذراء وماري يوحنا بالزقازيق وإسماعيل عبد المعطي رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالمحافظة.

مناقشة كافة القضايا التي تهم الأسرة المصرية

بدأ الاجتماع بتأكيد نائبة المحافظ علي دور المجلس الإقليمي للسكان الذي يهدف لتحسين خصائص المجتمع وتنمية الوعي لدي المرأة والاهتمام بقضاياها، مشيرة إلى أهمية الحوار المجتمعي الذي يتم خلاله مناقشة كافة القضايا التي تهم الأسرة المصرية في كافة المجالات، وأن هناك تكامل الأدوار بين الجهات يوفر قاعدة معلوماتية وثقافية يتم توجيهها للمواطن ويتفاعل بشكل مميز في موضوع القضاء علي الزيادة السكانية.

وأشارت نائبة المحافظ إلى أهمية استمرار تفعيل دور القوافل المشتركة (الصحية – التعليمية - التوعوية – البيطرية – الرياضية – الدينية)، التي تعد من أهم الفعاليات التي ينتج عنها آثار إيجابية للتوعية بختان الإناث والزواج المبكر وكثرة الإنجاب حيث يتم وصولها لكافة فئات المجتمع بالقري والمناطق البعيدة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف الخطة التنفيذية للسكان لعام 2022 وبعض المؤشرات الخاصة بالمحافظة حيث أوضحت الدكتورة إيمان علي مقررة المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة أن الخطة قائمة علي 5 محاور المحور الأول تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية حيث تم رفع سنوات الحماية المحققة لعدد 673993 سيدة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بنسبة إنجاز تخطت 108 % والمحور الثاني توفير فرص عمل للذكور حيث تم توفير فرص عمل لعدد 30329 شاب بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة وجهاز تنمية المشروعات وبرنامج مشروعك وصندوق التنمية لمحلية بنسبة إنجاز تخطت 145%.

الانتهاء من محو أمية 59330 مواطن بالتنسيق مع الهيئة العامة

إضافة إلى المحور الثالث التعليم حيث تم الانتهاء من محو أمية 59330 مواطن بالتنسيق مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وبنسبة إنجاز تخطت 104%، والمحور الرابع المعرفة والوعي المجتمعي حيث تم الانتهاء من رفع الوعي بالقضايا السكانية والصحة الإنجابية لعدد 509498 رجل وسيدة بنسبة إنجاز 74.9 %، والمحور الخامس تمكين المرأة حيث تم الانتهاء من توفير 15013 فرصة عمل للفتيات والسيدات بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والقوي العاملة وبرنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية وبنسبة إنجاز تخطت 145% عن المستهدف تحقيقه.