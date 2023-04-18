الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات.. تحذير لـ3 فئات

أعلنت قبل قليل هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، إذ تشهد بعض المناطق سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على 11 محافظة تمتد إلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري مع تأثير ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة التي حذرت منها الأرصاد الجوية، لاسيما مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وأوضحت الأرصاد أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات التالية القاهرة، الجيزة، القليوبية وتكون خفيفة إلى متوسطة تصل نسبتها إلى 20%.

فرص سقوط الأمطار غدا في المحافظات

كما أشارت توقعات هيئة الأرصاد الجوية تعرض محافظات جنوب الوجه البحري وهى الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية إلى سقوط أمطار خفيفة تصل نسبتها إلى 30% وسط تحذيرات من الأتربة العالقة

وذكر خبراء هيئة الأرصاد الجوية زيادة فرص سقوط الأمطار غدا في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وهى البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط . وتصل إلى نسبة 40% على مدار اليوم.

حركة الأمواج في البحر المتوسط

وعن حركة الأمواج في البحر المتوسط غدا الأربعاء تكون خفيفة إلى معتدلة يترواح ارتفاعها من متر إلى متر ونصف، ويكون اتجاهها شمالية غربية، فيما جاءت حركة الأمواج في البحر الأحمر خفيفة تصل إلى متر وتكون شمالية شرقية.