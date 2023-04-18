ضبط لحوم مجمدة منتهية الصلاحية في حملة مكثفة ببورسعيد 

تمكن رجال التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد من ضبط مصنعات لحوم بدون تواريخ إنتاج وانتهاء بنطاق حي الزهور، خلال حملات مكثفة على محال الجزار والأسواق التجارية.

حملات رقابية على الأسواق

وأوضح محمد عوض وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أن رجال الرقابة التموينية بإدارة تموين غرب بقيادة هاني شاكر مدير إدارة غرب قد احكموا قبضتهم على كميات من مصنعات اللحوم بدون بيانات صلاحية، حيث تم تشكيل حملة تحت إشراف محمد حلمي وكيل المديرية وبرئاسة هاني شاكر مدير الإدارة وسامى ياسين مفتش الإدارة.

ضبط 100 كيلو لحوم مجهولة المصدر

وتم ضبط كمية تقدر بـ 100 كيلو لحوم ومفروم وقلوب ومصنعات لحوم أخرى داخل أحد المحالات الخاص ببيع اللحوم المجمدة غير مدون عليه تواريخ إنتاج وانتهاء وصلاحية مخالفاً للقرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994 الخاص بالالتزام بالإنتاج طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 2613 لسنة 2008، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الكمية المضبوطة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وطالب وكيل تموين بورسعيد المواطنين بالتواصل مع المديرية من خلال تسجيل شكواهم على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في حالة وجود شكوى.