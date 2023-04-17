ضبط مخالفات في 15 مخبزا خلال حملات تموينية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر، حملات تموينية مكبرة بنطاق مراكز دمنهور وأبو حمص وكفر الدوار، وأسفرت عن ضبط عدة مخالفات تموينية، وجرى اتخاذ اللازم.

حملات تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات عن ضبط المخالفات التموينية التالية:

- ضبط 8 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما.

- 7 مخابز إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

- تجميع عدد 650 بطاقة تموينية.

- غلق مخبز بأبو حمص مخالف ويحتاج تطوير لحين انتهاء من تطويره، وتم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات التموينية

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفذت مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك حملات مكثفة لمراقبة الأسواق أسفرت الحملات عن ضبط 64 كيلو أسماك مملحة، 7 كيلو سردين مملح، 33 كيلو لحوم مجمدة، 2 كيلو لحوم بلدية، 2 كيلو بانيه دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.