منع عرض فيلم رمسيس باريس لهيفاء وهبي ومحمد سلام بحكم قضائي

أعلن المستشار القانوني ياسر قنطوش، منذ قليل، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منع عرض فيلم رمسيس باريس لهيفاء وهبي.

تفاصيل منع عرض فيلم رمسيس باريس

وكتب ياسر قنطوش: «منع عرض فيلم رمسيس باريس حصل بحمد الله مكتبنا صباح اليوم علي حكم قضائيفي الدعوي رقم 18 لسنة 2023 بتاريخ 18/4/2023 من المحكمة الاقتصادية لصالح الفنان الفرنسي العالمي بيبي ناصري بوقف عرض الأداء الفني العلني في فيلم رمسيس باريس وقف عرض الفيلم لحين حذف صورته من جميع مشاهد الفيلم».

وأضاف قنطوش: «وغدا سيتم إرسال صورة رسمية من الحكم للرقابة على المصنفات لوقف الترخيص الصادر بعرض الفيلم وكافة الجهات المعنية لتنفيذ القانون كما يأكد مكتب المستشار ياسر قنطوش كل التقدير والاحترام للفنانة هيفاء وهبي والاعتزاز بثقتها في مكتبنا كمحامين لها حيث إنها ليست طرفا في هذه الأزمة وأن النزاع قاصر بين الشركة المنتجة للفيلم والفنان الفرنسي بيبي ناصري».

أبطال فيلم رمسيس باريس

فيلم رمسيس باريس كان من المقرر طرحه خلال موسم عيد الفطر المبارك، الذى لايتبقي عليه سوي أيام قليلة للغاية، ويشارك في بطولته هيفاء وهبي، محمد سلام، حمدي الميرغني، محمد ثروت، محمود حافظ، سميرة مقرون، أوس أوس، مصطفى البنا، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا، حيث ينتقل مواطنين مصريين من منطقة رمسيس إلى باريس