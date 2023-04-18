مسلسل جعفر العمدة الحلقة27.. إيمان العاصي تهدد زينة

عُرضت الحلقة 27 من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، على شاشة قناة دي إم سي دراما، منذ قليل، وشهدت العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة.

أحداث الحلقة 27 من مسلسل جعفر العمدة

بدأت الحلقة 27 من مسلسل جعفر العمدة، بذهاب خالة «سيف» أحمد داش إلى جعفر العمدة، للاعتراف بشئ ما، ولكن أثناء حديثها، قاطعها أحد رجاله وأخبرها بأنه وصل لمكان بلال شامة الذي اختطف ابنه، ليقرر الذهاب له فورًا، وطلب من عصام السقا «نعيم» عدم السماح لخالة «سيف» بالرحيل والتحفظ عليه حتى يعود.

وتذهب إيمان العاصي «دلال» إلى «عايدة» زينة، وتتقوم بتهديدها وطالبتها بالابتعاد جعفر العمدة، وتخبرها بإن جعفر هو من أرسل السيدات لها، ليقوموا بإجهاضها.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة‎

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc كالتالي: العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحًا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحًا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.