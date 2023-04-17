مسلسل جعفر العمدة الحلقة 26.. إيمان العاصي تؤلف تمثيلية لتبعد عنها الشك

عرضت الحلقة 26 من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، على شاشة قناة دي إم سي دراما، منذ قليل، وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المثيرة.

أحداث الحلقة 26 من مسلسل جعفر العمدة

وتعود إيمان العاصي «دلال» إلى المنزل، وتقوم بإخبار «ثريا» مي كساب، بأنها عرفت مكان تواجد «بلال شامة»، وذهبت إلى مكان المستشفى الذي يتواجد بها، وذلك بعد تلقيها مكالمة تليفونية من أحد الأشخاص يخبرها بمكان بلال شامة، حتى تبعد عنها الشك تماما، بعد رؤيتها سيارة جعفر العمدة أمام المستشفى وتقوم منة فضالي بالتجسس على حديثها.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc كالتالي: العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحًا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحًا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.