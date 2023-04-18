مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 27.. أحمد مكي يهدي الكبيرة فحت قميصا واقيا

أهدى الكبير أوي خلال أحداث مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 27، الذي يعرض على قناة أون عقب أذان المغرب، عمته خلال فرحها قميصا واقيا.

مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 27

وفي مشهد جمع الكبيرة فحت بعريسها حوفني الديب في الكوشة، ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 27، دخل الكبير أوي عليهم للتهنئة، وأعطى الكبيرة هدية «قميص واقي للرصاص» خوفا عليها من إصابتها خلال إطلاق النار علي حوفني، ليؤكد له أنه هو الآخر يرتدي قميصا واقيا.

مسلسل الكبير أوي 7

يعرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم، عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:15 مساءً، وتكون إعادة المسلسل على نفس القناة الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية تكون 2:00 مساءً.

يُذكر أنَّ مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج وهشام إسماعيل ومحمد سلام وبيومي فؤاد.