اقرأ غدا في عدد الوطن.. من مصر إلى السودان: «دعوة لحقن دماء الأشقاء»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

«الأعلى للقوات المسلحة» يبحث تداعيات الأحداث السودانية.. و«السيسى»: قواتنا بأمان

من مصر إلى السودان: «دعوة لحقن دماء الأشقاء»

الرئيس: عناصرنا فى السودان «رمزية» للتدريب وليست لدعم طرف على حساب الآخر.. ونتمنى استعادتهم فى أسرع وقت

ما يحدث فى السودان «شأن داخلى».. وسياسة مصر الخارجية «متوازنة» لدعم الأمن والأمان والاستقرار والتعمير

سياسيون: رسائل الرئيس تؤكد ثوابت مصر بعدم التدخل فى شئون السودان.. وتضع خارطة طريق لتجاوز الأزمة

ندعو إلى وقف إطلاق النار.. والحوار الحل الأمثل للخلافات والدول التى ارتفع صوت السلاح فيها «دفعت التكلفة»

«السيسى»: الأمة تتطلع لنشر العلم الدينى الوسطى من أجل الخير والتقدم والازدهار

قرار جمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة العيد

تشكيل لجنة أمنية عليا للنظر فيمن يستحق العفو شريطة ألا يكون خطراً على الأمن العام

الرئيس يكرّم أوائل المسابقة العالمية الـ29 للقرآن الكريم وحفظته فى الاحتفال بـ«ليلة القدر»

الصفحة الثانية

من مصر إلى السودان.. دعوة لحقن دماء الأشقاء

المجلس الأعلى للقوات المسلحة يبحث تداعيات «أحداث السودان» و«السيسى»: قواتنا للتدريب وليست لدعم طرف على حساب الآخر

مصر تكثف جهودها وتحركاتها لإنهاء «أزمة الأشقاء» على طاولة المفاوضات

«السيسى» أجرى اتصالات مع «سلفا كير وجوتيريش» للتحذير من تصاعد العنف والمطالبة بترسيخ الأمن

«القاهرة والرياض» دعتا لمناقشة الأوضاع فى إطار الجامعة العربية.. و«شكرى وكاترين» يتفقان على ضرورة وقف إطلاق النار

الصفحة الثالثة

نواب: رسائل الرئيس تؤكد ثوابت مصر بعدم التدخل فى الشئون

الداخلية للسودان.. وحرصها على أمن واستقرار البلد الشقيق

رئيس «لجنة الطاقة»: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى والعمق الاستراتيجى الجنوبى

رئيس «النقل»: الرسائل تؤكد أهمية الحل السلمى والحوار والتفاوض

وكيل «حقوق الإنسان»: مصر تسعى للوساطة وعدم انحيازها لأى طرف على حساب آخر

الأحزاب: نؤيد دعوة الرئيس للتفاوض حقناً للدماء

خبراء: الخطاب يدعم الشعب ويدعو للحفاظ على دولتهم

«حماة الوطن»: الرسائل بمثابة خارطة طريق.. و«التجمع»: القيادة السياسية تتابع الموقف باهتمام يتفق وضرورات الأمن القومى على الحدود الجنوبية

«عبدالفتاح»: اتصالات مسئولين دوليين بالرئيس تعكس مكانة مصر الدبلوماسية ودورها الفاعل والقوى فى إنهاء الأزمات بالمنطقة العربية

«حليمة»: العلاقات المصرية السودانية تتميز بخصوصية وروافد مشتركة تغطى مجالات حيوية

النائبة ميرال الهريدى: مصر موقفها متوازن تجاه قضايا المنطقة ولا حل لأزمة السودان إلا بالمفاوضات.. واصطفاف وطنى داخلى خلف الرئيس

عضو «دفاع النواب»: مصر لن تتدخل فى شئون الدول الداخلية.. ونثق برؤية الرئيس لعدم تصعيد الموقف

القيادة السياسية تضع رجال وجنود القوات المسلحة نصب أعينها وتواصل اتصالاتها لتأمينهم حتى عودتهم إلى أرض الوطن

الصفحة الرابعة

«السيسى» فى «ليلة القدر»: الأمة تتطلع لنشر العلم الدينى الوسطى وتوضيح صحيح الإسلام من أجل التقدم والازدهار

شيخ الأزهر: الدعاء عبادة مأمور بها فى آيات كثيرة من القرآن والسنة أكدت مركزية الدعاء وأهميته القصوى فى حياة المسلم.. والرسول كان يتخذ من الدعاء وسيلة يحتمى بها ويعوّل عليه شئونه كلها

وزير الأوقاف: تكريم أهل القرآن يؤكد اهتمام الدولة بخدمة كتاب الله وإكرام أهله وإعلاء كلمة الحق

ونشكر الرئيس على تطوير المساجد لتصبح منارات عظيمة تسهم فى بناء الإنسان والأوطان

«السيسى» يكرّم أوائل الفائزين فى المسابقة العالمية الـ29 للقرآن الكريم

عضو «كبار العلماء»: الرئيس وفّقه الله وسدد خطاه دائم الترحيب بى والإكرام لى.. وأشكره على كل ما بذله من أجلى

د. أحمد عمر هاشم: تكريم الرئيس السيسى لأهل القرآن إجلال لله وتعظيم لشعائره

فى ليلة القدر نحن على يقين أن الملائكة من حولنا.. ونفحات الله تحفنا وتغشانا رحماته.. وتنزل علينا سكينته فى ليلة هى سلام وأمان

الصفحة الخامسة

«نسرين» تراهن على وعى الأطفال.. تعلمهم الصيام وفعل الخير والحرف اليدوية

المحبون ينتظرونه كل رمضان.. الكنافة البلدى من يد «عبدالنبى».. تتاكل حاف

مرايل مطبخ بأشكال رمضانية: «بوجى وطمطم وخيامية»

«الكريم لا تتخطاه الآمال»

الصفحة السادسة

معسكر مغلق للبورسعيدي

عقوبة وحارس جديد

«عبدالحفيظ وكولر» يجتمعان بـ«الشناوى» لمناقشة الخطأ الفردى الأهلى فى معسكر مغلق مبكراً استعداداً للرجاء.. وتجهيزات نفسية للاعبين

تحت التهديد

«البدرى» فى ورطة

لاعبو الزمالك يشتكون من الأحمال البدنية وأحمد مرتضى يرصد مكافآت لألعاب الصالات

المدرب يقع فى هفوة قانونية داخل «يوفى العرب».. والفريق مهدد بخصم نقاط

مهمات ثأرية

«البايرن» يبحث عن الانتقام من «السيتى» و«مانى» خارج المشهد.. و«الإنتر» الأقرب للصعود

الصفحة السابعة

رئيس «القومى لتطوير الأرز»: تسجيل 3 أصناف جديدة و2 تحت الاختبار ونعمل على توفير أصناف مقاومة لملوحة التربة وعالية الإنتاجية

حمدى الموافى: سخا سوبر 301 و302 و303 مقاومة للتغيرات المناخية وندرة المياه.. و301 تتخطى

5 ملايين طن فى الفدان

أصناف من الأرز مقاومة لملوحة التربة تمت زراعتها فى مصر

رئيس «بيوسين» للأدوية البيطرية: نواجه صعوبات فى التصدير لعدم توافر الخامات.. وهناك مؤشر باستثمارات جديدة فى القطاع

طارق اللمعى: نطالب بتدخل وزارة الزراعة لتثبيت سعر الأعلاف واللحم شهرياً.. وتوزيع الخامات طبقاً لكوتة حسب قدرة كل مصنع

رئيس «البحوث الزراعية» الأسبق: تلاعب التجار ووجود أكثر من سعر للقمح يخفضان التوريد

«طنطاوى»: مورّدو القطاع الخاص يشترون القمح بسعر 1800 جنيه.. ومزارع الأسماك والدواجن تستخدم القمح بدلاً من الذرة

الصفحة الثامنة

على صبحى: ردود فعل الجمهور «خلّت معنوياتى فى السماء» وأجرينا «بروفات ترابيزة» لمدة شهر.. وواجهنا ضغوطاً نفسية وعصبية

بحارة «تحت الوصاية»: الصيد ملىء بالمغامرات و«اللهجة الدمياطي» تطلبت مجهوداً كبيراً

محمد عبدالعظيم: تلقيت رسائل غضب من الجمهور بعد مشهد «مزاد الجمبرى».. والتصوير تعطل كثيراً بسبب الأمطار

ليال وطفة: استخدمت «التشيللو والفلوت» لإبراز معاناة منى زكى

أصعب مقطوعة قدمتها فى المسلسل الصراع بين دياب ومها نصار أثناء ذهابها إلى منى زكى فى دمياط