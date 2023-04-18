«التعليم» تعلن أرقام الجلوس للطلاب المصريين في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أرقام جلوس الطلاب المصريين في الخارج، والمتقدمين لامتحانات الترم الثاني 2023، للعام الدراسي الحالي 2022/2023 لجميع الصفوف الدراسية، وذلك على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بالطالب لدخول الامتحانات للطلاب المصريين للخارج لامتحانات الترم الثاني 2023 لجميع المراحل التعليمية.

طريقة معرفة رقم الجلوس

وأوضحت وزارة التعليم أنه يمكن للطلاب المصريين بالخارج معرفة رقم الجلوس والبريد الإلكتروني، عن طريق الدخول بحساب ولي الأمر على الرابط المخصص لذلك.

وقرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السماح للطلاب المصريين بالخارج والذين لم يتمكنوا من التقدم لامتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023 بسبب ظروفهم القهرية، بالتقدم لامتحانات الدور الثاني.

وأضافت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي: «ورد إلينا العديد من طلبات أولياء الأمور بشأن تعثرهم في التقدم لامتحانات الدور الأول 2022/2023 لظروف طارئة وقهرية، وتم العرض علي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي قرر السماح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني».