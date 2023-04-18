السيطرة على حريق داخل أحد الكمبوندات بالتجمع الأول

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل أشجار وحشائش بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، دون وقوع أي خسائر بشرية.

بلاغ الحريق

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بأشجار وحشائش بأحد الكمبوندات بالتجمع الأول.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بـسيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وجود أي إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.