إصابة 3 عمال باختناق في حريق بمصنع ورق ببني سويف

أصيب 3 عمال، بحالة اختناق، اليوم الاثنين، إثر نشوب حريق في مخلفات بمصنع للورق والكرتون بالمنطقة الصناعية شرق النيل في بني سويف، وجرى نقلهم لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بمستشفى بني سويف التخصصي، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع العاملين في المصنع من إخماد الحريق والسيطرة على النيران.

نشوب حريق في مصنع للورق ببني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في أحد المصانع بمنطقة بياض العرب الصناعية، والذي وجه بسرعة الدفع بقوات الحماية المدنية على رأس سيارات الأطفاء لإخماد الحريق، حيث تمت السيطرة على الحريق.

السيطرة على الحريق

وانتقل إلى مكان الحادث نائب مدير الأمن، ومدير الحماية المدينة ببني سويف، ومدير المنطقة الصناعية وبعض التنفيذيين المعنيين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالحادث لبيان أسباب الحريق في مصنع، كما يقوم رجال الحماية المدنية بأعمال التبريد لعدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وأمرت جهات التحقيق بندب المعمل الجنائين للوقوف على أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسماء المصابين

وأسفر الحريق عن إصابة 3 عمال بالمصنع بحالة اختناق، وهم «أحمد . م .م»، مقيم في قرية الدوية بني سويف، 28 سنة، عامل، و«محمود . ك . ع»، مقيم في قرية نعيم مركز بني سويف، 26 سنة، و«مصطفى . ر . ج»، 30 سنة، مقيم في قرية بني هارون بمركز بني سويف.