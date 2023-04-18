تركيب أول قسطرة مستديمة في وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى أبو المطامير بالبحيرة

تمكن فريق طبي بمستشفى أبوالمطامير المركزي مكون من الدكتور شعبان عبد الهادي، استشاري الأشعة الداخلية بإنجلترا، والدكتور ياسر عمارة، أخصائي الأوعية الدموية، من تركيب أول قسطرة مستديمة وعملية وصلة وريدية شريانية بوحدة الغسيل الكلوي بالمجان، وذلك بالتعاون مع فريق العمل من أطباء وإشراف وتمريض وحدة ابراهيم حنفي للغسيل الكلوي وقسم العمليات بالمستشفى.

تركيب أول قسطرة مستديمة في أبو المطامير

جاء ذلك من خلال التنسيق والتعاون مع إدارة وحدة فريد عطيه للغسيل الكلوي لإمدادهم بالقساطر، وكذلك التعاون مع الدكتور كمال الجنكوري بجمعية الكلى.

وصلة وريدية لمرضى الغسيل الكلوي

وجرى عمل عملية وصلة وريدية شريانية وعمليتان قسطرة مستديمة لمرضى الغسيل الكلوى بالوحدة لأول مرة داخل المستشفى بأبو المطامير، وتم التنسيق لإجراء حالات أخرى في المستقبل.

يأتي ذلك من خلال دعم إدارة المستشفى بقيادة الدكتور مصطفى شلبي، مدير المستشفى، في ظل اهتمام الدولة بتطوير الخدمات الصحية، واستحداث تخصصات جديدة، والتوسع والتطوير في تقديم الخدمات لمرضى الغسيل الكلوي بأقسام الكلى وأقسام الجراحة، وخاصة في التخصصات الدقيقة لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وتأتي العمليات تحت رعاية الأستاذ الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وإشراف الأستاذ الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية