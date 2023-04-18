هشام خرما يقدم موسيقى حفل افتتاح كأس العالم للجمباز

يقدم المؤلف الموسيقى هشام خرما موسيقى خاصة من تأليفه في حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز، والتي من المقرر أن تقام في مصر 27 أبريل المقبل.

هشام خرما يشارك فى حفل الافتتاح

وقال «خرما»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه قام بتأليف موسيقي جديدة خاصة لحفل الافتتاح، بالإضافة إلى موسيقى خاصة سيتم تقديمها مع دخول كبار الضيوف والنجوم خلال الحفل.

وجرى الإعلان عن مشاركة خرما خلال حفل عقده الاتحاد المصري للجمباز بحضور وزير الشباب والرياضة.

كأس العالم حتى 30 أبريل

وينتظر هشام خرما إطلاق فيلم يوم 13 في دور العرض العربية، بعدما انتهى مؤخرًا من تأليف الموسيقى التصويرية للفيلم، ويعتبر الفيلم هو أول فيلم عربي يُعرض بتقنية 3D، الفيلم من إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، تأليف وإخراج وائل عبد الله.

أطلق خرما العديد من الألبومات الموسيقية والمقطوعات الفردية التي كانت تتصدر قوائم الأكثر استماعًا حين إطلاقها.