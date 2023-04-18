نواب: رسائل الرئيس تؤكد ثوابت مصر بعدم التدخل في الشئون الداخلية للسودان

اتفق عدد من أعضاء مجلس النواب على أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى بخصوص الأزمة السودانية خلال ترؤسه أمس الأول، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة كانت واضحة وصريحة، وتؤكد ثوابت السياسة المصرية بعدم التدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة مع الحرص على استقرار السودان، ومد يد المساعدة والوساطة لحقن الدماء واللجوء إلى الحكمة والعقل حفاظاً على استقراره ووحدة وسلامة أراضيه.

رئيس «لجنة الطاقة»: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى والعمق الاستراتيجى الجنوبى

وأكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، التى أكد فيها ثوابت السياسة المصرية الراسخة بعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، وأن ما يحدث فى السودان شأن داخلى، مشيراً إلى أن الرسائل التى أطلقها الرئيس اتسمت بالوضوح والشفافية على أهمية الحوار والحل السياسى مع استعداد مصر للمساهمة فى استعادة استقرار السودان والتواصل مع كافة الأطراف.

وشدد «عوض الله» على عمق العلاقات «المصرية السودانية»، وحرص مصر الدائم على استقرار دولة السودان الشقيقة والتعاون الدائم والمستمر معها فى كافة المجالات، مشيداً بتأكيد الرئيس أن القوات المصرية الموجودة بهدف التدريبات فقط، وأنها لا تدعم طرفاً على حساب آخر، وهو ما يتسم بالصراحة ووقف أى لغط حول ذلك، وأن وجودها وفق بروتوكول مع الحكومة السودانية، وأنها قوى رمزية.

وقال رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن مصر حريصة على أمن واستقرار السودان لأن أمنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، حيث يمثل العمق الاستراتيجى الجنوبى، وهناك روابط تاريخية بين البلدين، مشيداً بدعوة الرئيس السيسى لكافة الأطراف السودانية بضبط النفس والتحلى بالحكمة لحقن الدماء، والاحتكام إلى الحلول التفاوضية، لأن مصر لا تتدخل أبداً فى شئون الدول الداخلية، لأنه لا يكون فى مصلحة العلاقات، وأن التاريخ يسجل كل المواقف. فيما أشاد علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، والنائب الأول للبرلمان العربى، بحكمة الرئيس عبدالفتاح السيسى وحرصه على استقرار المنطقة، ومن بينها دولة السودان الشقيقة التى ترتبط مع مصر شعباً وحكومة بتاريخ من العلاقات المتميزة ووحدة المصير ووادى النيل.

وقال «عابد» إن الرئيس يتبع سياسة ثابتة بعدم التدخل فى الشأن الداخلى لأى دولة، ويؤكد أهمية الحل السلمى والحوار والتفاوض، كما حدث فى ليبيا من قبل، إلا أن الرئيس يؤكد أيضاً دائماً عدم المساس بالأمن القومى المصرى والجيش الذى يعد صمام الأمان ليس لمصر فقط، ولكن للمنطقة بأسرها.

وكيل «حقوق الإنسان»: مصر تسعى للوساطة وعدم انحيازها لأى طرف على حساب آخر

من جانبه، قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشعب المصرى يثق فى القوات المسلحة بيت الوطنية المصرية والجيش الأقوى فى المنطقة، وأن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، جاء مطمئناً للمصريين جميعاً.

وأضاف «عبدالعزيز» أن اجتماع الرئيس السيسى بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وجّه رسائل واضحة لأهمية استقرار السودان الشقيق، وأن مصر تسعى دائماً من أجل الوساطة للوصول إلى وقف إطلاق النار، والحفاظ على أرواح الأشقاء فى السودان، وأن مصر تتبع سياسة خارجية متوازنة، ولا تنحاز لطرف على حساب آخر، وكل ما يهمنا استقرار المنطقة، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمى والأمن القومى المصرى، مؤكداً أن قدرة الدولة للحفاظ على الأمن القومى يثق فيها الجميع، ونتطلع للوصول إلى حل سريع يحفظ الأرواح والممتلكات فى السودان الشقيق.

ومن جانبها أكدت ولاء التمامى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأهمية القصوى للتصريحات التى أصدرها الرئيس السيسى بخصوص الأزمة فى السودان والأوضاع هناك، قائلة: «مصر تتبنى سياسة عاقلة تماماً وتتعامل مع الأوضاع بحكمة».

ونوهت «التمامى» بتأكيد الرئيس السيسى سعى مصر لإحداث حالة الهدوء واستعادة الاستقرار والأمن فى السودان باستمرار الاتصالات مع كل من الجيش السودانى وقوات الدعم السريع لتشجيعهما على إيقاف إطلاق النار.

وقالت عضو مجلس النواب إن الموقف المصرى من الأزمة السودانية يحسب للقيادة السياسية تماماً، فالسودان ووحدته واستقراره أمن قومى مصرى، مشيدة بعرض الرئيس للمساهمة فى الوساطة بين الأطراف السودانية لحقن الدماء، خلال كلمته باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتشديده على تكثيف الاتصالات مع أشقائنا بالسودان وصولاً إلى وقف إطلاق النار.

وأكدت «التميمى» أن الجميع كانوا ينتظرون موقف مصر خلال الأيام الماضية، والتأكيد الرسمى على حيادته ونزاهته ما يؤكد قيمة مصر وثقلها الدولى والإقليمى، وحرصها على وحدة السودان واستقراره، والتعامل مع الأزمة كشأن داخلى يسرع فى حلها.

ومن جانبه، ثمن النائب محمد الجبلاوى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكداً أن كلمة الرئيس تضمنت عدداً من الرسائل المهمة فيما يخص تطورات الأوضاع فى السودان، وأكدت سياسة مصر التى تتسم بالتوازن فى جميع ملفاتها الخارجية.

وأوضح «الجبلاوى» أن موقف مصر ثابت بعدم التدخل فى شئون الدول، مثمناً ما ذكره الرئيس السيسى بأن ما يحدث فى السودان شأن داخلى، وأن مصر لا تتدخل فى شئون الدول الأخرى، وكذلك دعوته لأطراف الصراع بالجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء الأزمة، مشيداً بتأكيد الرئيس السيسى ضرورة أمن وسلامة القوات المصرية الموجودة فى السودان، التى كانت موجودة بهدف التدريبات فقط، وليس لدعم طرف على حساب آخر.