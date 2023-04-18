رسالة الإمام الحلقة 27.. السيدة نفيسة تظل في مصر لمحبة أهلها

بدأت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 27 بطولة خالد النبوي، والذي يجسد فيه شخصية الإمام الشافعي، وفترة إقامته في مصر، بلقاء والي مصر «السري» بالسيدة حسن، والتي تجسد دورها أروى جودة، ويعترف لها بحبه.

الحلقة الـ27 من مسلسل رسالة الإمام

وشهدت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 27، إخبار السيدة حسن لوالي مصر «السري» بأنها ترغب في معرفة من الذي قتل زوجها «حبيب»، ولم ترد على طلبه بالزواج.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة الـ 27

وانتقلت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 27 إلى ذهاب الجروي لقائد الأحواف صهيب، والذي اعتزل الحروب، واتجه إلى تعليم الأطفال علوم الدين والقرآن، ويحاول الجروي إقناعه بأن يعود للقتال مرة أخرى، وأن يتحالفا معا من أجل الإطاحة بوالي مصر، بعد أن خلف وعده مع الجروي ونفاه إلى جزيرة تنيس.

وينجح الجروي في إقناع صهيب، ويتوجهان سويا ليحشدا رجالهما ضد السري، وذلك ضمن أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 27.

مسلسل رسالة الإمام

وتنتهي أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 27، بحزن أهالي الفسطاط بسبب عزم السيدة نفيسة مغادرة مصر، ما جعل العلماء وبينهم الإمام الشافعي يتجهون إلى دارها مع عامة الناس يجلسون حولها لمحاولة إقناعها بالبقاء في مصر، وبالفعل تقرر السيدة نفسية البقاء في مصر، وتخرج لتخبرهم بذلك.

أبطال مسلسل رسالة الإمام

مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمى أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وسيناريو وحوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.