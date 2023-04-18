أبرز 20 تصريحا لـمؤلف «رسالة الإمام»: أفكر في عمل تاريخي آخر رمضان المقبل

تحدث الكاتب والسيناريست محمد هشام عبية، مؤلف مسلسل رسالة الإمام، المذاع في شهر رمضان الحالي، عن التجربة، مؤكدًا أنه حرص على الدقة خلال تناول الأحداث الواردة بالمسلسل، وفقا لحديثه لموقع «سكاي نيوز عربية».

وفي هذا التقرير، ترصد «الوطن»، أبرز 20 تصريحا لمؤلف المسلسل:

1- منذ اللحظة الأولى تحمست للانضمام إلى المسلسل، كونه يجمع الكثير من ‏عوامل الجذب، تناول سيرة شخصية مهمة مثل الإمام الشافعي، والعودة إلى الفترة التاريخية التي شهدت مجيئه لمصر، ‏وإعادة قراءة المشهد والأحداث السياسية والاجتماعية حينذاك.

2- أكبر تحد واجه الجميع هو ضيق الوقت، لأنه عمل ضخم ‏يحتاج لتحضيرات هائلة للحفاظ على جودة العمل، والإتقان في كل العناصر التي تظهر أمام الجمهور.

دور عظيم لفريق الكتابة

3- لعب ‏فريق الكتابة دورا عظيما في الانتهاء من الحلقات خلال الوقت المتفق عليه.

4- الباحث التاريخي علاء عزت بذل جهدا كبيرا في عمليات البحث عن سيرة الإمام ‏الشافعي، والتدقيق في المعلومات المستخدمة في حلقات المسلسل.

5- فريق ‏الكتابة كان يعمل على أسس ثابتة وراسخة بناء على المراجعات المستمرة التي جرت أثناء تنفيذ العمل.‏

6- استقر صناع ‏العمل على هذا الأمر، بعد نقاش واسع لأن المصريين وأهل الفسطاط تحدثوا القبطية، وقليلا من الفصحى في تلك ‏الحقبة، وفي حالة الاستعانة سيتم ترجمتها.

7- في اللهجة العامية، قررنا أن نلجأ إلى العامية لأن جمهورنا مصري وعربي.

8- وضعنا قواعد عديدة في كتابة العامية بالمسلسل، وهو ما أدى إلى بذل مجهود مضاعف من الفريق خلال تنفيذ المشاهد أهمها عدم التطرق إلى كلمات دارجة في العصر الحالي وأن ‏تكون بعض المصطلحات مشتقة من القبطية والفصحى.

9- هجوم البعض على المسلسل بعد انتشار صورة من العمل لشخصية الإمام الشافعي مرتديا نظارة حرب غير شريفة ومحاولة متعمدة لتشويه التجربة.

10- الصورة من النظارة من الكواليس ولم تُستخدم أثناء التصوير، ‏حاول البعض اصطناع أخطاء غير موجودة لتشويش المتلقي لكن الجمهور الواعي لم ينخدع.

11- الفنان خالد النبوي نجح باقتدار في استحضار شخصية الإمام الشافعي ‏بقدراته التمثيلية الواسعة وانهماكه بإخلاص في مطالعة الكثير من المراجع والكتب والأشعار الخاصة بالإمام.

12- الفنان خالد النبوي حرص على النقاش الواعي مع فريق الكتابة حول المعلومات المطروحة عن سيرة بطل المسلسل.‏

13- أضاف النبوي الكثير للعمل وخاصة استقبال الجمهور ‏للتجربة، وكان حريصا خلال اللقاءات التي جرت أثناء الكتابة على أن يكون المسلسل شعبيا، يصل لكل الطبقات وطالب بتبسيط المسائل الفقهية في مشاهد درامية جذابة.

14- سعيد بالتعاون مع المخرج الليث حجو، وهناك تفاهم كبير بيننا.

15- المخرج كان واضحا في التركيز التام على كل العناصر الفنية بالعمل ورؤيته الأكثر اتساعا للمشروع.

16- كانت اختلافاتي مع المخرج في طريقة عرض بعض الأشياء محدودة للغاية وتنتهي خلال نقاشات مثمرة للغاية.

17- أنا ممتن للجمهور والنقاد المتخصصين الذين التقطوا الروح التي تغلف العمل.

المسلسل ليس دينيا

18- ‏المسلسل ليس دينيا، بل هو تاريخي يتقاطع مع منجز فقهي للإمام الشافعي خلال وجوده في مصر، وأنا سعيد بما كتبه متخصصون عن دقة نقل الفسطاط ومعمارها في هذه الفترة الزمنية.‏

19- تجربة رسالة الإمام دفعتني للتفكير في ‏كتابة عمل تاريخي جديد لعرضه في رمضان القادم في حالة توافر الإمكانيات للقيام بذلك.

20- أعمل على كتابة فيلم ‏سينمائي مأخوذ عن رواية أدبية وسأعلن عن مزيد من التفاصيل قريبا.