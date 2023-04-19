غياب أسرة «صيدلي حلوان» عن جلسة النطق بالحكم على المتهمين بقتله

قبل النطق بالحكم على المتهمين في قضية المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، تغيبت أسرة الضحية عن حضور جلسة محاكمتهم أمام محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، على خلفية استعراضهم القوة ضده ما أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته، لإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشار حسن مصطفى السايس الخولي.

انهيار والدة ولاء زايد صيدلي حلوان

وخلال انعقاد الجلسة الماضية انهارت والدة المجني عليه ولاء زايد صيدلي حلوان، وبكت قائلة لرئيس الدائرة 29 جنايات، المستشار علاء الدين سليمان شوقي: «أنا عاوزة حق ابني يا سيادة المستشار، فوضت أمري لله»، ليرد عليها «أنا مقدر ظروفك ولكن احنا مش بننظر قضية قتل، احنا قدام قضية استعراض قوة».

تعديل القيد من استعراض القوة للقتل

واستمعت هيئة المحكمة إلى دفاع المجني عليه ولاء زايد صيدلي حلوان، والذي طلب خلال الجلسة أن يتمّ تعديل القيد والوصف الواردين في أمر إحالة القضية من استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد الضحية ليكون قتل عمد.