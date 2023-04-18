استقرار حالة مصابي حادث طريق «الإسماعيلية - الزقازيق».. خروج 4 من المستشفى

قالت مصادر طبية مسؤولة في مجمع الإسماعيلية الطبي، إن الحالة الصحية لمصابي حادث طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي مستقرة بشكل كامل، وخرجت 4 حالات من المستشفى.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قسم الطوارئ استقبل 5 أشخاص في حادث الإسماعيلية عصر اليوم، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

وقالت المصادر إنه تم إجراء الأشعات والتحاليل اللازمة للمصابين خلال الساعات الماضية في مجمع الإسماعيلية الطبي، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم للتأكد من استقرار حالتهم الطبية.

خروج 4 مصابين من المستشفي

وقالت المصادر الطبية أنه تم خروج أماني السيد حفني، 40 سنة، مقيمة بمركز أبوصوير، وغريب محمود، 54 سنة، مقيم في أبو صوير، ومصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وسحجات وكدمات متفرقة، وهاجر إبراهيم عبدالعظيم، 25 سنة، مصابة كدمات مختلفة، وسحر محمد جادالله، 44 سنة، مصابة باشتباه في عدة كسور وكدمات مختلفة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم احتجاز حالة وحيدة في المستشفى لحين استقرار حالتها الصحية، وتدعى مريم إبراهيم عبد العظيم، 16 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيسر والساعد الأيسر.

وكان قد أصيب 5 أشخاص ظهر اليوم الثلاثاء، جراء انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.