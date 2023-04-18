ضبط المتهمين بالاعتداء على سائق في مشاجرة بالمحلة

أصيب سائق توك توك بجروح قطعية في اليد اليسري وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر قيام 4 شباب بالتعدي عليه بالضرب، مستخدمين أسلحة بيضاء، حال سيره بالطريق العام بمنطقة أبوشاهين التابعة لدائرة قسم أول المحلة بمحافظة الغربية.

إخطار بإصابة سائق توك توك

كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول المحلة، تلقت إخطارا من مستشفي المحلة العام، يفيد بإستقبال شاب يدعي «محمود .م .ح» سائق توك توك في العقد الثالث من العمر مصاب بجروح قطعية في اليد اليسرى، وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين آخرين.

وبسؤال المجني عليه في المحضر الذي يحمل رقم 5070 لسنة 2023، أكد أثناء سيرة في الطريق العام مستقلا مركبة التوك التوك الخاص به فوجئ بـ4 من الشباب يعترضون طريقه ثم نشبت مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، وقاموا بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء، محدثين به الإصابات المذكورة أعلاه.

ضبط المتهمين

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل الواقعة، وتم ضبط المتهمين في الواقعة.

الرأي القانوني

وأوضح محمد طارق العريان المحامي والخبير القانوني، أنه يعقاب بالسجن لمدة من 3 سنوات إلى 5 سنوات، طبقا لنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، أنه من أحدث بغيره جرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة، يعقاب بمقتضى المادة المذكورة أعلاه.