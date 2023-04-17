النصب على رشاد الحرامي في مسلسل سوق الكانتو.. ومفاجأة غير متوقعة لـ راوية

عرضت مساء اليوم الإثنين، الحلقة الـ26 من مسلسل سوق الكانتو للنجم أمير كرارة، وشهدت الحلقة 26 من مسلسل سوق الكانتو، النصب على رشاد الحرامي «فتحي عبدالوهاب» بعد أن أقنعه أحد الأشخاص بحصوله على «البكاوية» مقابل مبلغ مالي، ليتضح بعد ذلك أنه مجرد نصاب.

في نفس الوقت اكتشفت راوية «مي عز الدين» كذب رشاد الحرامي، وعلمت أن جدتها تنازلت للدولة عن أرض السوق، ولم تعد الأرض ملكها أو ملكه.

سوق الكانتو

تدور أحداث «سوق الكانتو» عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول طه القماش «أمير كرارة» الذي تتحول حياته بعد وفاة جده حسانين القماش «عبد العزيز مخيون»، كما تنشأ بينه وبين فتاة يونانية الأصل قصة حب ولكنها تشهد العديد من العقبات.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس.

موعد عرض المسلسل

مسلسل سوق الكانتو يعرض يوميا، على قناة dmc الساعة 9 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحا والساعة 1 ظهرا، كما تعرض الحلقات على قناة dmc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 10.30 صباحا والساعة 3.15 عصرا، بالإضافة إلى عرضه على watch it الساعة 9.30 مساء.