رسالة الإمام الحلقة 27.. الوالي السرى يصارح حُسن بحبه لها

شهدت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 27 بطولة خالد النبوي، الذي يجسد فيه دور الإمام الشافعي، مصارحة الوالى السرى «حمزة العيلى» حسن «أروى جودة» بحبه لها، وذلك ضمن أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 27.

الحلقة الـ 27 من مسلسل رسالة الإمام

ودارت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 27، بعد أن صارح الوالى السرى، السيدة حسن بحبه لها، قائلا لها إن الأسى البادى على وجهها بعد وفاة زوجها حبيب يؤلمه كثيرا، وأنه يحتاج إليها بجانبه.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة الـ 27

وشهدت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 27، رد السيدة حسن على الوالى السرى، بأنها لديها دليل بأن زوجها قد قتل، وتريد أن تصل للحقيقة، وبصفته الوالي هو مسئول عن معرفة الحقيقة، والذي بدورها وعدها أن يتقصى لها فى أرجاء الولاية كلها ليعرف حقيقة ما حدث لزوجها.

مسلسل رسالة الإمام

مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمى أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وسيناريو وحوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.