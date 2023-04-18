مصرع طفل سقط من الطابق الرابع في أبو حماد بالشرقية

شهدت قرية الجعفرية بمحافظة الشرقية حادثا مأساويا إثر مصرع طفل سقط من الطابق الرابع بمنزل أسرته بمركز أبو حماد، وتم نقل الطفل إلى أقرب مستشفى وتم التحفظ على جثته بمشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات والتدابير القانونية حيال الواقعة، وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

إخطار بمصرع طفل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا من مستشفى أبو حماد بالشرقية، يفيد مصرع طفل في الخامسة من عمره سقط من الطابق الرابع بمنزل الأسرة بقرية الجعفرية، وتم نقله إلى المستشفى لإنقاذه إلا أنه فارق الحياة.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيقات بالواقعة لمباشرتها والوقوف على أسبابها، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه في سقوط الطفل أرضا من الطابق الرابع، فيما انتدب فريق من الطب الشرعي لمعرفة وبيان أسباب الوفاة وبيان الصفة التشريحية، ومن ثم التصريح بالدفن.