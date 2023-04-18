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جابر القرموطي يبكي على الهواء في «أنا والقناع».. تذكر عودة برنامجه «مانشيت»

كتب:

محمد متولي
11:56 م | الثلاثاء 18 أبريل 2023
الإعلامي جابر القرموطي

الإعلامي جابر القرموطي

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن أول مرة تفاوض فيها على عودته لبرنامج مانشيت بعد توقفه عن تقديمه مدة 4 سنوات، «كان بقالي 4 سنين سايب البرنامج، وقدمه 2 من الزملاء ليهم كل التقدير والاحترام».

القرموطي يبكي خلال تذكره لحظات عودة برنامجه مانشيت

ودخل «القرموطي» في نوبة من البكاء خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، والذي تقدمه الإعلامية مني عبدالوهاب، والمذاع على فضائية الحياة، وهو يحكي أنه وبعد التفاوض على عودته للبرنامج مرة أخرى دخل والزميل أحمد نديم للكاتب الصحفي أحمد الطاهري حيث قال الأخير معرفًا إياه: «يا أخونا الراجل ده ليه فضل كبير علينا»، وحينها بكت الإعلامية منى عبدالوهاب متأثرة بحديثه.

وتابع الإعلامي جابر القرموطي: «أحمد الطاهري قالي ليه متقدمش مانشيت، قولتله بجد قالي بجد، ودي كانت أعظم لحظة مهنية في حياتي مع عودة مانشيت، وفكرة الطبطبة المهنية رجعت في اللحظة دي، معقولة يرجع البرنامج تاني».

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