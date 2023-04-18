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جابر القرموطي لـ«أنا والقناع»: أهرب من الواقع حتى أجدد نفسي

كتب:

محمد أسامة رمضان
09:39 م | الثلاثاء 18 أبريل 2023
جابر القرموطي

جابر القرموطي

قال الصحفي والإعلامي جابر القرموطي، إنه يحب أن يهرب من الواقع بنسبة 50%، حيث لا بد من الرجوع إلى الواقع مرة أخرى، معقبًا: «أهرب من الواقع حتى أجدد نفسي».

وأضاف القرموطي خلال لقائه ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب أن الواقع بالنسبة له مسؤولية، معقبًا: «مسؤولية محببة، لأن دائمًا 80% من اللي عايشين فيه هو باختيارنا، والـ20% الأخرى باختيار الآخرين، وفي النهاية كله باختيار الله سبحانه وتعالى».

قناع الابتسامة

وعن القناع الذي يلجأ له جابر القرموطي حتى يخبئ ما بداخله، أكد أنه دائمًا مبتسم، حيث إنه في الأزمة مبتسم وفي الحزن والفرح مبتسم.

الطرف المعطاء

وتابع: «أكثر شيء أنعم الله سبحانه وتعالى عليا به، أنه في معظم الأحيان يكون معطاء، حيث يكون هو الطرف المعطاء بنسبة 80%، وأدرك أن العطاء نعمة كبيرة، لا توجد عندي لحظات ضعف، لكن يوجد احتياج فقط».

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