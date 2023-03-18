الإعلامي جابر القرموطي يطالب كٌتاب الدراما بتقديم أعمال تظهر تكاتف الشعب المصري بعد «كتف في كتف»

طالب الإعلامي جابر القرموطي، كٌتاب الدراما المصريين باستغلال أمثال مبادرة «كتف في كتف» لتقديم أعمال تظهر حقيقة الشعب المصري وتكاتفه في الأزمات.

وأوضح خلال تقديمه حلقة برنامج «مانشيت» المذاع عبر قناة «cbc» أن مبادرة «كتف في كتف» لها أهداف أخرى يتبناها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، منها تنمية الطالب المصري وتنمية اليد العاملة المصرية التي تخلق جزءا كبيرا من اقتصاد المجتمع.

القرموطي يتحدث عن زيارته لقرية الفرستق

وتحدث القرموطي عن زيارته لقرى صناعة الفخار مثل قرية الفرستق التابعة لمحافظة الغربية، مشيرًا إلى أن اليد العاملة هناك ماهرة في صناعة الأدوات الفخارية، مشددًا على قيمة هذه المنتجات المفيدة من الناحية الصحية.

وأشار القرموطي إلى أنه لو زار التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي هذه القرية فسيجدوا بعدها أفكار للتصدير وخلق بيئة عمل مختلفة لاعتمادهم على أنفسهم فقط، مؤكدًا أنه حال تشارك الحكومة والمجتمع المدني ورجال الأعمال مع هذه القرية سيتغير حالها، مطالبًا بالاهتمام بأمثال هذه القرى.