توزيع شنط رمضان على المواطنين في قرية بالمنوفية قبل عيد الفطر

تشهد محافظة المنوفية، العديد من الأعمال الخيرية، التي يجري تنظيمها خلال شهر رمضان المبارك، بين حملات إفطار صائم وتوزيع السلع الغذائية، وتوزيع العصائر والتمور على المارة في الشوارع، وعلى الطرق الرئيسية، فضلا عن مساعدات مالية للأسر من غير القادرين، تجد الشباب والمتطوعين يبدعون في أعمال الخير التي لا تتوقف في المحافظة.

مبادرة توزيع شنط رمضان قبل العيد

وقال سامح الورداني، إنهم وزعوا عددا كبيرا من الشنط التي تحتوي على السلع الغذائية، لتوزيعها على غير القادرين من أهالي قرية زاوية الناعورة في مركز الشهداء، في إطار مبادراتهم المتتالية في إطار مساعدة الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أن الشنط تحتوي على كل السلع الغذائية التي تحتاجها الأسرة لإعداد الطعام.

مبادرات الخير في مركز أشمون

أضاف «الورداني» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المبادرة التي يتم تنفيذها، هدفها توزيع الشنط التي تحتوي على السلع الغذائية في أواخر أيام شهر رمضان المبارك قبل عيد الفطر، لتتوفر لهم السلع ونكفهم عن الحاجة.

وأكد أن المبادرات التي يقومون بها في قرية زاوية الناعورة في مركز الشهداء بالمنوفية، كثيرة ومتنوعة وتشمل توزيع وجبات الإفطار على الأسر طوال شهر رمضان، فضلا عن توزيع مبالغ مالية على الأسر المستحقة، وغير ذلك من المبادرات التي يتم تنفيذها على مدار العام.