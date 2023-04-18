4 توصيات للقمة الأيبيرو أمريكية.. أهمها تحقيق أمن غذائي شامل ومستدام

اختتم مؤتمر القمة الأيبيروأمريكي الـ28 لرؤساء الدول والحكومات الذي عُقد في جمهورية الدومينيكان تحت شعار «معًا من أجل أيبيروأميريكا عادلة ومستدامة».

وذكرت سفارة الدومينيكان لدى القاهرة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تمت الموافقة خلال المؤتمر على ثلاث أدوات رئيسية لمواجهة التحديات المشتركة في مجال البيئة والأمن الغذائي والحقوق فى البيئات الرقمية، بالإضافة إلى 16 بيانًا خاصًا، بما في ذلك مقترح من أجل تمويل دولي أكثر إنصافًا للبلدان النامية.

الموافقة على بيان سانتو دومينجو

كما تمت الموافقة على بيان سانتو دومينجو وبرنامج عمل القمة الأيبيروأمريكية الثامنة والعشرين وخطة عمل السنوات الأربع للتعاون الأيبيروأمريكى (PACCI) للفترة 2023- 2026، فضلًا عن 16 بيانًا خاصا عن مقترحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والطاقة المستدامة وتطوير قطاع السياحة ومواضيع أخرى.

وأشار البيان إلى الموافقة على أعلى مستوى سياسي لأربع أدوات رئيسية لمستقبل المنطقة، وهي «الميثاق البيئي الأيبيروأمريكي، المسار الهام لتحقيق أمن غذائي شامل ومستدام في أيبيروأميريكا، الميثاق الأيبيروأمريكي للمبادئ والحقوق في البيئات الرقمية، بيان خاص بالهندسة المالية».

وسلط رؤساء الدول الضوء على الإمكانات الاستراتيجية للتعاون الأيبيروأمريكى لتعزيز العلاقات مع المناطق الأخرى وخلق أوجه تآزر مع المزيد من الجهات الفعالة فى مجال التعاون الدولي، مؤكدين الالتزام بتعميم المساواة والإنصاف بين الجنسين في جميع أعمال المجتمع الأيبيروأمريكي، فضلًا عن إدراج منظور النوع الاجتماعى فى جميع الاتفاقات التى تم التوصل إليها فى هذه القمة.

تعزيز مجالات التعاون بين الدول الأيبيروأمريكية

من جانبه، دعا رئيس الدومينيكان لويس أبينادر، رؤساء الدول والحكومات المشاركة في هذه القمة، إلى اغتنام الفرصة للالتقاء معًا لتعزيز مجالات التعاون، مضيفًا: «إذا لم نتحد، فسنكون قد فقدنا فرصة الحصول على بعض الفوائد الملموسة لبلداننا، دعونا نصنع وطنًا عظيمًا، فلنحرث أرضنا ونعمل معًا من أجل شعبنا».

وتابع الرئيس: «في كثير من الأحيان عندما نكون معًا فى مساحات متعددة الأطراف، يقودنا هذا إلى الاعتقاد بأنها فرصة لمواجهة الآخر بمواقف لا تتوافق معنا، ولكن من وجهة نظرنا العكس هو الصحيح».

في نهاية القمة، جرى نقل الأمانة المؤيدة للقمة الأيبيروأمريكية إلى الإكوادور التى تستضيف القمة التاسعة والعشرين لرؤساء الدول والحكومات العام المقبل بمهمة مخاطبة تحديات «الابتكار والشمول والاستدامة».