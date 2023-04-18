مسلسل جت سليمة الحلقة 12.. دنيا سمير غانم تكشف خدعة خالد الصاوي

بدأت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 12، بظهور الفنانة دنيا سمير غانم التي تقوم بدور «سليمة» بجوار الفنان محمد سلام صاحب دور «موكوس» خلال محاولتها إقناع سيدة الأنوف داخل المملكة، بمحاولة خداعها من السلطان طمعان «خالد الصاوي».

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 12

ولم يمر وقت طويل من أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 12 حتى نجحت «سليمة» رفقة «موكوس» في إقناع سيدة الأنوف، إذ نجحت في نصب فخ للسلطان طمعان، ونجحت من خلاله في اكتشاف حقيقة الأمر.

ولجأ السلطان طمعان إلى الساحرة، للاختفاء من المملكة والعودة إليها في أسرع وقت، قبل الإمساك به من حراس المملكة لتتحول العلاقة بينها وبين سليمة إلى صداقة.

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 12 تتصاعد

تصاعدت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 12، بعد هروب السلطان طمعان، خوفًا من الحصول على الكتاب المسحور، إذ لجأ لمراقبتهما باستخدام السحر عن طريق غراب، إلا أن الفنان محمد سلام نجح في اكتشاف خدعته ليضربه بحجر صغير مستخدمًا «نبلة»، أفقدته القدرة على متابعتهما.

ودخلت الفنانة دنيا سمير غانم في مشادة مع محمد سلام، بعدما اكتشفت أنه ذهب معها إلى المملكة من أجل أن يصبح سلطانًا، وليس بسبب حبه لها كما كانت تعتقد.