مسلسل جت سليمة الحلقة 11.. خالد الصاوي يتقدم للزواج من الأميرة

بدأت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 11 بدخول بعض الرجال لأول مرة في مملكة الورد، إذ أقنعت «سليمة» وهي الفنانة دنيا سمير غانم بدخول الرجال وزواج الفتيات الذين يعيشون داخل المملكة، واختار أحد الرجال «سليمة» للزواج، وغار «موكوس»، وهو الفنان محمد سلام عليها.

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 11

واستمرت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 11، وبدأت «سليمة» و«موكوس» في الحصول على بصمات أنف الأميرة، سيدة الأنوف، لفتح السرداب للحصول على نسخة من الكتاب السحري لتحرير شقيقها من يد السلطان طمعان «خالد الصاوي»، واستطاعا الحصول على بصمات أنف الأميرة لفتح السرداب، عن طريق ما يشبه الصلصال عليه بصمات الأنف.

وكشفت محمد سلام عن نفسه في مسلسل جت سليمة الحلقة 11 داخل مملكة الورد، وأنه رجل متنكر في زي سيدة، وذلك للزواج من «سليمة»، وحبستهم الأميرة، وكان بجانبهم في السجن رجال الوزير، وهو الفنان سامي مغاوري، وأبلغها «موكوس» أنه الوريث الشرعي، فسمعهما رجال الوزير وحاولوا البحث عن طريقة لإرسال رسالة للسلطان.

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 11 تتصاعد

تصاعدت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 11، إذ أعلنت الأميرة أنها ستتزوج، وكان الزوج هو السلطان طمعان، في مفاجأة كبيرة بالحلقة، واستطاعت «سليمة»، و«موكوس» الدخول إلى السرداب، وفوجئوا بالفنان بيومي فؤاد، ويؤدي دور «أبو الأنوف»، وهو شقيق الأميرة، ودخلت الأميرة عليهم، وحاولت «سليمة» تحذيرها كي لا تتزوج من السلطان طمعان لأنه يريد الكتاب السحري ولا يريدها هي.