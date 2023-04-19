«أوقاف سوهاج» تحدد خطوات الحصول على بدل التميز للأئمة.. تعرف عليها

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، إجراءات صرف بدل التميز العلمي للحاصلين على الدكتوراه أو الماجستير أو دبلوم الدراسات العليا، من العاملين بها.

وتبدأ الإجراءات بحسب بيان الأوقاف، باختبار صرف بدل التميز العلمي، سواء من الأئمة الجدد أو المتقدمين للتعديل، إلى وضع أعلى، وفقا للإدارة التابع لها، حيث تضم مديرية أوقاف سوهاج أكثر من 11 إدارة.

الأوراق اللازمة لصرف بدل التميز بأوقاف سوهاج

حددت مديرية أوقاف سوهاج، أوراق التقديم لصرف بدل التميز كالتالي:

- كتابة طلب موجه للمديرية.

- تسليم أصل شهادة المؤهل الأعلى للمديرية.

- إرسال الملف مرفق به الأوراق إلى الموارد البشرية.

- تقديم إفادة الاستعلام من الجامعة التابع لها المتقدم.

- تقديم بيان حالة وظيفية من مديرية الأوقاف.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

شروط صرف بدل التميز

كشفت مدرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، عن شروط صرف بدل التميز العلمي ممن تنطبق عليهم الشروط، وهي:

- التقديم قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل.

- التأكد من صحة البيانات المرسلة والتأخير حال إتمام المتقدم للأوراق.

- أن يتعهد المتقدم للاختبار التالي، حال اجتيازة المرحلة الأولى.