مسلسل سوق الكانتو الحلقة 27.. أمير كرارة يغضب بسبب تخريب تجارته

بدأت الحلقة الـ27 من مسلسل سوق الكانتو، بصدمة طه القماش الذي يلعب دوره الفنان أمير كرارة بعدما تفاجأ بتخريب أحد الأشخاص لدكانه وتجارته.

وتوالت أحداث المسلسل إذ اشتعل طه القماش غضبا وحاول البحث عن الشخص الذي خرب تجارته، فيما حاولت راوية التي تقوم بدورها الفنانة مي عز الدين التخفيف عنه بعد مروره بتلك الكارثة وشراء بضاعة له من الأقمشة والملابس.

نجاح سوق الكانتو

يذكر أن مسلسل سوق الكانتو حقق نجاحًا واسعًا بين المسلسلات المنافسة في دراما رمضان خلال العام 2023، ويشارك في دور البطولة كل من أمير كرارة ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب.

فترة الاحتلال الإنجليزي على مصر عام 1920

يناقش مسلسل سوق الكانتو حقبة الاحتلال الإنجليزي على مصر خلال عام 1920، وتدور أحداث المسلسل في أحد الأسواق الشهيرة بالقاهرة لبيع ملابس البالة وهو سوق الكانتو ومن ثم تجمع أمير كرارة علاقة حب بينه وبين مي عز الدين، ويشاركهما في البطولة كل من فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.