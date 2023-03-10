شوارع سوهاج تتزين بالفوانيس لاستقبال شهر رمضان

«أهو جه يا ولاد، أهو جه يا ولاد، افرحوا يلا وهيصوا».. هذا ما تسمعه في شوارع سوهاج، مع قرب شهر رمضان الكريم، إذ تسود حالة من الفرحة والسعادة على أهالي المحافظة، الذين علقوا الزينة والفوانيس في الطرق وعلى واجهة المحلات.

وفي ميدان العارف بوسط مدينة سوهاج، يوجد شاب عشريني، يظهر على وجه التفاؤل والسعادة والأمل، وهو يتوسط مجموعة كبيرة من الفوانيس وزينة رمضان بشتى صورها وأشكالها وأنوعها الحديثة والجديدة، وحوله العشرات من الأشخاص، منهم من يشاهد جمال الفوانيس، ومنهم من يقوم بالشراء.

ويقول «عمر محمد»، 27 عامًا، يقيم بناحية مركز سوهاج، بائع زينة وألعاب وفوانيس، إن «شهر رمضان يمثل لنا عيد وفرحة ما بعدها فرحة، وهناك اهتمامًا كبيرًا بما نقوم به من إحياء عاداتنا السنوية، وهي بيع الفوانيس والزينة والمسحراتي».

وأضاف «محمد»: «قمنا بشراء فوانيس رمضان والزينة والسحارة في شهر رجب، أي قبل شهر رمضان الكريم بشهرين، حيث تم شراء العديد من تلك الأشكال، وجاء على رأسها الفوانيس الخيامية، وهي التي تصنع من القماش الملون، والتي يبدأ سعرها من 20 جنيهًا، ويصل إلى 180 جنيها، وتعد هذه الفوانيس الأكثر مبيعًا وتداولا بسبب سعرها المنخفض».

وتابع أنه يوجد فوانيس اخرى مثل فوانيس «الأيكو» المصنوعة من الخشب، وفوانيس «الصاج» حيث يتم صناعة جميع الفانوس من الصاج، ويتم وضع شمعة داخل الفانوس، وتعد تلك النوعية من أقدم أنواع الفوانيس، كما يوجد فوانيس «النحاس» والتي تعد الأغلى بين الفوانيس.