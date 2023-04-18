هدية مجلس جامعة المنصورة لشعب الدقهلية قبل عيد الفطر.. و5 قرارات جديدة

حلم طال انتظاره أعوام في مدينة المنصورة وهو أن يتم توسعة مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة الذي يستقبل مرضى ىالحوادث والطوارئ في 6 محافظات مجاورة، حتى أصبحت الطاقة الاستيعابية لها لا تتحمل القدر الهائل من المرضى المترددين عليه، وكان المقترح أن يتم توسعة المستشفى على أرض مجاورة تابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، وهو الأمر الذي ظل معلقا لأكثر من 20 عاما حتى جاءت الهدية اليوم لتكون هدية لشعب الدقهلية قبل عيد الفطر المبارك.

هدية جامعة المنصورة لشعب الدقهلية قبل عيد الفطر

ووافق مجلس جامعة المنصورة في جلسته رقم 598 اليوم الثلاثاء، في هديته لشعب الدقهلية قبل عيد الفطر المبارك بإتمام عقد بروتوكول التعاون بين الجامعة وبين مديرية الشئون الصحية بالدقهلية بشأن إنشاء مبنى مشترك بقطعة الأرض الملاصقة لمستشفى الطوارئ بين الجامعة ومديرية الشئون الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

موضوعات هامة ناقشها مجلس جامعة المنصورة

انعقد مجلس جامعة المنصورة برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة وناقش المجلس عددًا من الموضوعات التى تهم الشأن الجامعي وفى مستهل الجلسة هنأ رئيس الجامعة كلية الهندسة لحصولها على ثلاث شهادات أيزو ISO-45001, ISO-14001, ISO-9001 في مجالات نظم إدارة الجودة، ونظم إدارة البيئة، ونظم إدارة السلامة والصحة المهنية.

قرارات مجلس جامعة المنصورة: فتح الدراسات العليا

وبحسب بيان جامعة المنصورة، فقد أحيط المجلس علمًا باجتماعات متابعة سير العمل والإنجاز بالمشروعات الجارية بقطاعي التعليم والمستشفيات بالجامعة والتأكيد على الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات واتخذ المجلس عدة قرارات منها:

- وافق مجلس جامعة المنصورة على منح عضو هيئة تدريس درجة أستاذ، منح 9 عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ مساعد، وتعيين 20 مدرس مساعد بوظيفة مدرس، وتعيين 2 أخصائي تمريض أول بوظيفة زميل.

- وحدد مجلس جامعة المنصورة موعد التقدم للدراسات العليا بكلية الآداب للعام الجامعي 2023/2024 اعتباراً من 1/9/2023 ولمدة شهر، فتح باب التقدم للدراسات العليا بكلية التربية الرياضية «دبلوم- ماجستير - دكتوراة» للعام الجامعي 2023/2024 اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1/8/2023 إلى يوم السبت الموافق 16/9/2023.

- إتمام عقد بروتوكول التعاون بين وحدة تحليل الأدوية والمستحضرات الصيدلية بكلية الصيدلة وبين مركز ديليجانس ساتب تو للخدمات الصيدلية، إتمام عقد بروتوكول التعاون بين مركز تكنولوجيا التعليم وبين هيئة British council (إنجلش سكور) لتنفيذ اختبارات معتمدة تحت إشراف المركز،

- عقد بروتوكول التعاون بين مركز خدمات تعليم الكبار بالجامعة وبين مركز تكنولوجيا التعليم بكلية التربية، تجديد بروتوكول التعاون بين مركز تكنولوجيا التعليم بكلية التربية وبين هيئة «شركة إنترناشونال كمبيوتر – ICDL ARABIC» فيما يخص تجديد اعتماد مركز تكنولوجيا التعليم كمركز اختبارات دولية، تجديد بروتوكول التعاون بين مركز الخدمة العامة بكلية التربية للطفولة المبكرة وبين مدارس كولدج الدولية للغات.