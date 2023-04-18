 أسعار تذاكر القطارات «ثالثة مكيف» قبل عيد الفطر المبارك.. تبدأ من 45 جنيها

حددت هيئة السكك الحديدية، أسعار تذاكر القطارات «ثالثة مكيف» قبل عيد الفطر المبارك، موضحة أنه يجرى حاليًا تكثيف الاستعدادات الخاصة باستقبال العيد بصيانة القطارات بشكل جيد، فضلًا عن زيادة منافذ بيع التذاكر وتشديد الرقابة عليها لمنع السوق السوداء.

أسعار تذاكر القطارات «ثالثة مكيف»

ترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار تذاكر القطارات «ثالثة مكيف» قبل عيد الفطر المبارك، وفق تقرير رسمي لهيئة السكك الحديدية:

- القاهرة الواسطى: 45 جنيهًا.

- القاهرة بني سويف: 50 جنيهًا.

- القاهرة ببا: 55 جنيهًا.

- القاهرة الفشن: 60 جنيهًا.

- القاهرة مغاغة: 60 جنيهًا.

- القاهرة بني مزار: 60 جنيهًا.

- القاهرة المنيا: 75 جنيهًا.

- القاهرة أبوقرقاص: 80 جنيهًا.

- القاهرة ملوي: 80 جنيهًا.

- القاهرة ديرمواس: 80 جنيهًا.

- القاهرة ديروط: 85 جنيهًا.

- القاهرة القوصية: 85 جنيهًا.

- القاهرة منفلوط: 85 جنيهًا.

- القاهرة أسيوط: 90 جنيهًا.

- القاهرة أبوتيج: 100 جنيه.

- القاهرة صدفا: 100 جنيه.

- القاهرة طما: 100 جنيه.

- القاهرة طهطا: 100 جنيه.

- القاهرة المراغة: 100 جنيه.

- القاهرة سوهاج: 105 جنيهات.

- القاهرة المنشأة: 105 جنيهات.

- القاهرة العسيرات: 105 جنيهات.

- القاهرة جرجا: 105 جنيهات.

- القاهرة البلينا: 105 جنيهات.

- القاهرة أبوتشت: 110 جنيهات.

- القاهرة فرشوط: 115 جنيهًا.

- القاهرة نجع حمادي: 115 جنيهًا.

- القاهرة دشنا: 115 جنيهًا.

- القاهرة قنا: 120 جنيهًا.

- القاهرة قفط: 130 جنيهًا.

- القاهرة قوص: 130 جنيهًا.

- القاهرة الأقصر: 130 جنيهًا.

- القاهرة أرمنت: 130 جنيهًا.

- القاهرة إسنا: 135 جنيهًا.

- القاهرة السباعية: 135 جنيهًا.

- القاهرة إدفو: 145 جنيهًا.

- القاهرة سلوا: 145 جنيهًا.

- القاهرة كلابشة: 145 جنيهًا.

- القاهرة كوم إمبو: 150 جنيهًا.

- القاهرة دراو: 150 جنيهًا.

- القاهرة بلانة: 150 جنيهًا.

- القاهرة أسوان: 150 جنيهًا.