جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي في سوهاج.. تستمر 4 أيام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، جدول امتحانات المرحلة الابتدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، للمدارس الرسمية اللغات والعامة، بالفترتين الصباحية والمسائية مع تحديد الضوابط التي يجب إتباعها خلال الامتحانات.

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، 4 أيام خلال شهر مايو المقبل لعقد الامتحانات بالمواد الفرعية والرئيسية، وتحديد فترة زمنية بين ساعة ونصف وساعتين ونصف.

جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي

وجاء جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي، وفقًا لمديرية التربية والتعليم كالتالي:

- يوم الثلاثاء 2 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية خلال ساعتين ونصف، وامتحان مادة التربية الدينية خلال ساعة ونصف.

- يوم السبت الموافق 6 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية خلال ساعة ونصف، وامتحان مادة الدراسات الاجتماعية خلال ساعة ونصف.

- يوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023: امتحان مادة العلوم خلال ساعة ونصف، وامتحان مادة المهارات المهنية خلال ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات خلال ساعة ونصف، وامتحان مادة ict خلال ساعة ونصف.

ضوابط الامتحانات للصفين الرابع والخامس الابتدائي

ووضعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، عدة ضوابط لسير امتحانات المرحلة الابتدائية منها:

- إجراء الامتحانات في لجان مؤمنة مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية التي حددتها مديرية الصحة بسوهاج.

- تصوير جدول الامتحانات وإعلانه للطلاب.

- تسيير الامتحانات بالتبادل بين الصفين الرابع والخامس الابتدائي والصف السادس الابتدائي.

- اعتبار يوم الخميس 4 مايو عطلة من الامتحانات لعيد العمال.