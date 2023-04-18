جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني بالإسكندرية.. إجراءات هامة

جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني بالإسكندرية، أعلنته مديرية التربية والتعليم وذلك عقب اعتماد الجدول من الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، في الاستعدادات الشاكلة التي تجريها المديرية في جميع الإدارات التعليمية، لتجهيز اللجان، وتوفير جميع وسائل الراحة داخل اللجان للطلاب منذ انطلاق ماراثون الامتحانات وحتي نهايته.

امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني

جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني بالإسكندرية، تقدمة «الوطن» من خلال هذا التقرير، وجميع الإجراءات المتبعة من وزارة التربية والتعليم، والتعليمات الخاصة به، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني بالإسكندرية

وحسب جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني بالإسكندرية، فإن طلاب الصف الأول يؤدون امتحاناتهم كالتالي:-

- السبت 6 مايو 2023، مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 7 مايو 2023، مادة اللغة الأجنبية.

- الإثنين 8 مايو 2023، مادتي الجبر والتربية الفنية.

- الثلاثاء 9 مايو 2023، مادة الدراسات الاجتماعية.

- الأربعاء 10 مايو 2023، مادتي الهندسة والحاسب الآلي.

‏- ‏الخميس 11 مايو 2023، مادة العلوم.

تعليمات جدول امتحانات أولى إعدادي 2023

قال وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية لـ«الوطن» إن المديرية وضعت حزمة من الإجراءات الخاصة ب جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني بالإسكندرية، وهي كالتالي:-

- يترك لكل إدارة حرية إجراء الامتحان صباحاً أو مساءاً حسب الإمكانات المتاحة.

- تقويم مواد الأنشطة التربوية يكون عمليا ويعقد قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين على الأقل وزمن الامتحان ساعة ونصف.

- يخصص عشرون دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية في الإملاء.

- يختار التلميذ نشاطين من قائمة الأنشطة الاختيارية وفقاً لميوله واهتماماته وقدراته.

- مادة العلوم امتحان عملي وزمن الامتحان ساعة ونصف.

- التربية الرياضية لمدارس التربية الرياضية فقط امتحان نظري ساعة وامتحان عملي 15 لكل طالب.

- الحاسب الآلي امتحان عملي وزمن الامتحان ساعة واحدة.

-‏ يترك لكل مدرسة تحديد ميعاد كل من امتحان اللغة الأجنبية المستوى الرفيع وزمن الامتحان ساعتان، والمادة الأجنبية الثانية يكون زمنها ساعة ونصف بالنسبة للمدارس الرسمية لغات والخاصة.

- بالنسبة لامتحان طلبة الدمج يراعى ما جاء في نص القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017، وعلى جميع رؤساء اللجان والعاملين بلجان النظام والمراقبة تنفيذ جميع التعليمات.