جدول امتحانات الصف الأول الثانوى بسوهاج.. يستمر 6 أيام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للتعليم الثانوي العام، للمدارس الرسمية اللغات والعامة مع تحديد الضوابط التي يجب إتباعها خلال الامتحانات.

حيث حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج 6 أيام خلال شهر مايو القادم لعقد الامتحانات بالمواد الفرعية والرئيسية، ما بين 3 ساعات وساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي وفقا لمديرية التربية والتعليم كالتالى،

-الإثنين 8 مايو 2023: مادة اللغة العربية خلال 3 ساعات.

-الأربعاء: 10 مايو 2023 مادتي الفيزياء والجغرافية، خلال ساعتين لكلا منهما.

-السبت 10 مايو 2023: مادتي الكيمياء والتاريخ خلال ساعة ونصف لكلا منهما.

-الإثنين 15مايو 2023: مادة اللغة الإنجليزية خلال ساعتين ونصف والفلسفة والمنطق خلال ساعة ونصف.

-الأربعاء 17 مايو2023: مادة الرياضيات خلال 3 ساعات.

-السبت 20 مايو 2023: مادتي اللغة الأجنبية الثانية والأحياء خلال ساعة ونصف لكلا منهما.

ضوابط امتحانات الصف الأول الثانوي بسوهاج

ووضعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عدة ضوابط لسير الامتحانات منها،

-إجراء الامتحانات فى لجان مؤمنة مع لالتزام بالإجراءات الاحترازية.

-اختبارات المستوى الرفيع بالمدارس الرسمية للغات تحدد من قبل الإدارة التجريبية التابع لها المدرسة.

-على مسئولي اللجان مراجعة 10% من أوراق الإجابة في المواعيد المقررة لها.