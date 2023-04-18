جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بسوهاج «الشعبة العلمية والأدبية»

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للتعليم الثانوي العام، بالمدارس العامة والرسمية اللغات كما وضعت عدة ضوابط التى يجب اتباعها خلال الامتحانات من قبل الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج 7 أيام خلال شهر مايو القادم لعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالشعبتين الأدبية والعلمية، بالمواد الفرعية والرئيسية، فى توقت زمني ما بين 3 ساعات وساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي وفقا لمديرية التربية والتعليم كالتالي،

-الأحد 7 مايو 2023: مادة اللغة العربية خلال 3 ساعات للشعبة العامة.

-الثلاثاء: 9 مايو 2023 مادة الكيمياء للشعبة العلمية، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية خلال ساعتين لكلا منهما.

-الخميس 11 مايو 2023: مادة تطبيقات رياضية للشعبة العلمية خلال ساعتين ونصف، ومادة تاريخ للشعبة الأدبية خلال ساعتين.

-الأحد 14مايو 2023:مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات للشعبة العامة خلال 3 ساعات، واللغة الأجنبية الثانية للشعبة العامة خلال ساعة ونصف.

-الثلاثاء 16 مايو2023: مادة الأحياء للشعبة العلمية خلال ساعتين ومادة علم النفس والاجتماع خلال ساعتين أيضا.

-الخميس 18 مايو 2023:مادة اللغة الانجليزية للشعبة العامة، خلال 3 ساعات.

-الأحد 21 مايو 2023: مادة الفيزياء للشعبة العلمية خلال ساعتين ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية خلال ساعتين.

ضوابط امتحانات الصف الثاني الثانوي

ووضعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عدة ضوابط لسير امتحانات الصف الثاني الثانوي على القائمين بالعملية الامتحانية مراعتها منها:.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة.

- عقد اختبارات المستوى الرفيع بالمدارس الرسمية للغات تحدد من قبل الإدارة التجريبية التابع لها المدرسة.

- مراجعة 10% من أوراق الإجابة فى المواعيد المقررة لها من قبل موجه المادة أو رئيس اللجنة.