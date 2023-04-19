حالة الطقس اليوم الأربعاء.. سقوط أمطار على 11 محافظة وتحذير لسكانها

أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم في المحافظات، إذ تشير التوقعات إلى تعرض 11 محافظة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع نشاط لحركة الرياح المحملة بالرمال والأتربة على بعض المناطق، التي تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانا، لذا ناشدت الأرصاد سائقي المركبات، بتوخي الحذر أثناء القيادة، بالإضافة إلى مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم في المحافظات تشهد سقوط أمطار على محافظات القاهرة الكبرى وهى «القليوبية، القاهرة، الجيزة»، وسجلت العظمى 32 درجة، والصغرى 17 درجة.

فرص سقوط الأمطار اليوم

عن طقس اليوم في محافظات جنوب الوجه البحري «الغربية، الشرقية، المنوفية، والدقهلية»، تشير التوقعات إلى سقوط أمطار بنسبة 30% على فترات متفاوتة مع طقس غائم جزئيا، وسجلت العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.

وتتعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ»، إلى سقوط أمطار تصل إلى نسبة 40% على مدار اليوم، مع انخفاض درجات الحرارة إذ سجلت العظمى 22 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 14 درجة.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار اليوم الأربعاء في محافظات جنوب وشمال الصعيد، وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى السويس وبورسعيد، إذ يسود طقس مشمس مع طقس حار في جنوب الصعيد، إذ سجلت العظمى 38 درجة وفي شمال الصعيد بلغت 37 درجة.