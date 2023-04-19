مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 27.. مربوحة تنقذ حوفني من القتل

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 27، الذي يُعرض على قناة أون عقب أذان المغرب، عددًا من الأحداث الشيقة والمثيرة، أبرزها محاولات الكبير ويؤدي دوره أحمد مكي لقتل حوفني الديب ويجسد شخصيته كمال أبو رية عريس عمته وتؤدي دورها سماء إبراهيم.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 27

وخلال أحداث مسلسل الكبير أوي الحلقة 27، قرر الكبير أوي تنفيذ خطته لقتل حوفني الديب عريس عمته «الكبيرة فحت»، وكانت الخطة الأولى هي ارتداء فزاع وأشرف، قناع الحصان الراقص في حفل الزفاف، ثم يطلقوا النار على «حوفني» في الوقت المناسب، ولكن العترة ويجسد شخصيته مصطفى غريب، أفسد الخطة بعد أن صمم يركب الحصان، ليقرر الكبير تنفيذ الخطة الثانية، وهي قتله من نافذة غرفته ليتفاجأ برقص نفادي أمامه بالتنورة وحمايته لـ«حوفني»، ليضرب تفادي بـ«النبلة» ويبعده، وفي اللحظات الأخيرة دخلت مربوحة وتؤدي دورها رحمة أحمد، الغرفة ومنعت الكبير من تنفيذ خطته بتذكيره أنه مثل ابن الكبيرة فحت.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل الكبير أوي 7، يضم عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم الفنان أحمد مكي ورحمة أحمد فرج وهشام إسماعيل ومحمد سلام وبيومي فؤاد، ويُعرض المسلسل يوميًا عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:15 مساءً، وتكون إعادة المسلسل على نفس القناة الساعة 12:30 صباحًا بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية تكون 2:00 مساءً.