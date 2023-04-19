الرئيس الأمريكي يصدر إقراراته الضربيية.. دفع 169 ألفا و800 دولار في 2022

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل، إقرارًا ضريبيًا مشتركا، وأعلنا عن دخل بقيمة 579 ألفا و500 دولار، بينها 169 ألفا و800 دولارا تم دفعها كضرائب فيدرالية في عام 2022، وفقا لما ذكرته الرئاسة «البيت الأبيض».

وقال «البيت الأبيض»، إن نسبة ضريبة الدخل، بلغت 23.8% بالإضافة إلى إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، والسيدة الأولى جيل، أبلغا عن تبرعات بمبلغ 20.1 ألف دولار إلى 20 منظمة خيرية مختلفة.

وكان أكبرها تبرعًا بقيمة 5000 دولار لمؤسسة «بو بايدن» لحماية الأطفال من سوء المعاملة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأعلنت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجها دوجلاس إمهوف، عن دخل بقيمة 456 ألف دولار في عام 2022، فيما دفعا معا الضرائب بمبلغ 93.5 ألف دولار، بنسبة 20.5%. وتبرعت هاريس وزوجها بحوالي 23 ألف دولار للجمعيات الخيرية.