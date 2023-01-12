تفاصيل خضوع زوجة بايدن لجراحة لاستئصال سرطان جلدي «فيديو»

نجح الأطباء في استئصال نتوءين سرطانيين للسيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن، التي باتت خارج الخطر، حسبما أعلن طبيب البيت الأبيض.

كانت جيل بايدن، توجهت برفقة الرئيس الأمريكي جو بايدن على متن المروحية الرئاسية إلى مركز والتر ريد الطبي، في ضواحي واشنطن للخضوع إلى جراحة في العيادة الخارجية.

وقال طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور، في مذكرة، إنّ جيل بايدن تشعر بعوارض ما بعد الجراحة وتتمثل في ظهور تورم وآثار كدمات في الوجه، لكنها في حالة معنوية جيدة وعلى ما يرام.

وأكدت المتحدثة باسمها فانيسا فالديفيا، في بيان، أنّ السيدة الأولى عادت في وقت لاحق، أمس الأربعاء، وكانت «بخير وبحالة معنوية جيدة».

وكان الأطباء حددوا لها موعدًا لجراحة بسيطة لإزالة نتوء قرب عينها اليمنى وتحديد ما إذا كان ذلك سرطانيًا، وكتب أوكونور أن الإجراء أكد أن النتوء الصغير هو سرطان الخلايا القاعدية، أزيلت جميع الأنسجة السرطانية بنجاح.

وأضاف: «سنراقب منطقة الجراحة عن كثب بينما تتعافى، لكن لا نتوقع أن نكون هناك حاجة لمزيد من الإجراءات».

وأشار أوكونور إلى أن سرطان الخلايا القاعدية «لا يميل إلى الانتشار أو الانتقال، مثل بعض أنواع سرطانات الجلد الأكثر خطورة»، بحسب شبكة «يورو نيوز»، وأجري هذا النوع من العمليات بتخدير موضعي، وتعتبر فعّالة في القضاء على تكوينات سرطانات جلدية إذا أجريت في وقت مبكر.

وجيل بايدن البالغة 71 عاماً هي أكبر سيدة أولى في تاريخ الولايات المتحدة تماماً كما هو حال زوجها جو بايدن (80 عاماً) أكبر سيّد للبيت الأبيض في التاريخ الأمريكي.

والسرطان عدوّ لدود للرئيس بايدن حيث إن هذا المرض العضال خطف ابنه «بو» عام 2015 بعد أن أصيب به في دماغه.