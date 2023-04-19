مشاري النجم يمثل العرب في الفيلم العالمي The Misfits 2

انتهى المخرج والمصور الكويتي مشاري النجم، من المشاركة في تصميم بوستر الفيلم العالمي The Misfits 2، الذي من المقرر أن يطرح خلال أيام في دور العرض الأمريكية والعالم.

مشاري النجم شارك في الجزء الأول من العمل

مشاري يعد العربي الوحيد المشارك في العمل من ناحية التصوير، التي إثرها قال مشاري عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، إن الفرصة منحت له من أجل إظهار موهبته وإبداعه في عالم السينما العالمية، منوهًا بأن فيلم the misfits 2 ينتمي لنوعية أفلام الأكشن والإثارة.

فيلم The misfits 2 في قالب أكشن

نشر «مشاري» صورًا من تصوير أحداث فيلم The Misfits 2، ومع أبطال العمل، مؤكدًا في لقاء تليفزيوني أن شغفه بالتصوير بدأ معه منذ طفولته، بعدما كان يحب التقاط الصور لكل ما يعجبه، وسعى دائمًا للتطوير والتجديد في أسلوبه وأدواته.

وتدور أحداث The misfits 2 في قالب أكشن، حيث يواصل سرد قصة المجرم الشهير ريتشارد بيس، بعد تجنيده من مجموعة من اللصوص غير التقليديين، حتى يجد نفسه عالقًا في عملية سرقة ذهب متقنة، معدة بأن يكون لها آثار بعيدة المدى على حياته، وحياة عدد لا يحصى من الآخرين.