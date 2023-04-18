طرح فيلم «هارلي» بعيد الفطر في مصر وأمريكا

أكد المنتج سامر المحضر، طرح فيلم هارلي في عيد الفطر المبارك بدور العرض السينمائية في مصر والدول العربية وأمريكا وكندا وأستراليا في نفس التوقيت، ليكون أول فيلم مصري يتم طرحه في عدد كبير من الدول في نفس التوقيت.

تفاصيل طرح فيلم هارلي في جميع دور العرض

وأشار المحضر في تصريحات صحفية إلى أن الفيلم سيتم طرحه في 40 دار عرض بأمريكا، و15 دار عرض في كندا، و20 دار عرض ببريطانيا، و30 دار عرض في ألمانيا، و18 دار عرض بالسويد، و18 دار عرض في أستراليا.

وكان محمد رمضان، أعرب في وقت سابق عن سعادته بالتعاقد مع المنتج سامر المحضر على بطولة فيلم هارلي، وقال رمضان، عقب توقيع العقد إن الفيلم مقرر عرضه في عيد الفطر المبارك، ويأمل أن يكون بداية لانطلاق عدة مشروعات أخرى مع سامر المحضر.

تفاصيل فيلم هارلي

يشار إلى أن الفيلم إنتاج سامر المحضر، وإخراج محمد سمير، وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، وبطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا.