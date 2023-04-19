السيطرة على حريق نشب في معرض للأجهزة الكهربائية بالخانكة

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب في معرض للأجهزة الكهربائية بمنطقة أبو زعبل في مركز الخانكة، بسبب ماس كهربائي، وفق المعاينة الأولية، حيث جرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء و2 خزان استراتيجي، و3 سيارات إسعاف، دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

محضر بنشوب حريق في معرض بالخانكة

تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات للمعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق، وبيان أسباب الحريق وملابساته، وتقدير الخسائر، وتكليف لجنة من الوحدة المحلية، لفحص تراخيص المكان واستدعاء مالكه لسؤاله.

تفاصيل حريق معرض أدوات كهربائية بالخانكة

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، بنشوب حريق في معرض أدوات كهربائية في منطقة حنفية المايه بأبوزعبل، في مخازن أبو صوان ومعرض الأمانة للأجهزة الكهربائية.

جرى الدفع بسيارات الإطفاء، والسيطرة على الموقف دون خسائر في الأرواح، أو إصابات، وتم تحرير محضر، وقررت جهات التحقيق ندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتقدير الخسائر، وطلب تحريات المباحث، وسؤال مالك المكان وفحص التراخيص.