الحلقة الـ27 من مسلسل ضرب نار.. مساعد الكومندا يسلمه لزيدان

بدأت الحلقة الـ27 من مسلسل ضرب نار، بكشف الكوماندا بمساعدة مهرة، حقيقة تعاون مساعده مع زيدان، ليقرر مواجهته، حيث اعترف مساعد الكوماندا بتعاونه مع زيدان، مُبررًا ذلك بكرهه لغباء الكوماندا وكذا حبه لنفسه، ليقرر الأخير قتله مستعينًا بكلاب مفترسة.

وأصرت مهرة «ياسمين عبد العزيز» على الطلاق من زيدان «ماجد المصري»، لكن زيدان أخبرها أن جابر الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي، يعمل في تهريب الأسلحة، وتنبأ له بأنه سيلقى حتفه بطلقة سلاح، كما تبرعت مهرة إلى أحد مستشفيات علاج الإدمان، بعدما توفي شقيقها طارق نتيجة تعاطي المخدرات.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

أما عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون فالإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا حصريًا عبر قناة On والعرض الأول يكون في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

فريق العمل بمسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.